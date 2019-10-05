Полиция пришла в офис АСНА из-за сообщения об убийстве Александра Шишкина Аналитики не прогнозируют большой рост рынка по итогам 2019 года » Директором по информационным технологиям ГК «Сантэнс» назначен Петр Ткаченко В зоне компетенций Петра Ткаченко находится управление IT-подразделением с целью поддержки операционной деятельности и развития стратегических направлений группы компаний. Петр имеет многолетний опыт работы по руководству и планированию IT-проектов в международных компаниях. Ранее в рамках трудовой деятельности он занимался разработкой и поддержкой критических высоконагруженных бизнес-приложений, обеспечением соблюдения SLA перед бизнес-заказчиками с учетом поддержки и реагирования на инциденты 24/7, а также успешно реализовал ряд проектов по созданию, внедрению и контролю исполнения процедур принятия на поддержку новых IT-сервисов и автоматизации внутренних IT-процедур. Источник: ГК «Сантэнс» pharmvestnik