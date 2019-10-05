Полиция пришла в офис АСНА из-за сообщения об убийстве Александра Шишкина

Сотрудники отдела МВД по району Ростокино города Москвы пришли в офис аптечного объединения АСНА после звонка с сообщением об убийстве генерального директора ассоциации. Об этом Vademecum рассказал сам Александр Шишкин.

Полиция посетила офис АСНА «пару дней назад», сообщил Шишкин: «Пришли люди из отделения Ростокино с автоматами и попросили нашего офис-менеджера предъявить им Шишкина Александра, потому что пришел звонок о том, что по такому-то адресу убит Шишкин Александр». Причина визита полицейских, добавил гендиректор АСНА, вынудила его обратиться с заявлением в УВД по СВАО ГУ МВД по Москве.

АСНА и ее генеральный директор в последние дни стали героями ряда публикаций в деловых, отраслевых и общественно-политических СМИ. Основой сюжета всех этих материалов стала история о том, что представляющий интересы фармдистрибьютора «Катрен» Центр развития коллекторства разослал нескольким фармкомпаниям письмо с просьбой обратить внимание на деятельность АСНА и оценить риски сотрудничества с ассоциацией.

По мнению коллекторов, АСНА дистанцируется от проблем, касающихся долговой нагрузки участников объединения. Партнерством с АСНА якобы пользуются входящие в нее сети, «перебрасывая» аптечный бизнес с проблемных юрлиц на вновь созданные. Обращение Центра развития коллекторства было направлено в «Берлин-Хеми/А.Менарини», «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская компания», «Байер», «Аквион», «Джонсон & Джонсон», «Эй энд ди рус».

Vademecum ознакомился с копией этого письма, в котором, в частности, указывается, что «Катрен» обратился за взысканием долга и к самому Шишкину, как к поручителю по одному из договоров поставки товара. Долг сети «Оптима» на 15,5 млн рублей «Катрен» пытается взыскать одновременно с самой сети в арбитраже, а с Александра Шишкина – в Бутырском районном суде Москвы.

Фото: Максим Новиков

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