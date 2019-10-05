Производитель средства от акне FemFatal выплатит 17 тысяч рублей блогеру Кате Конасовой

Мировой суд Щербинского района Москвы удовлетворил иск блогера Кати Конасовой к производителю косметики FemFatal, производящему средство против акне с антибиотиком тетрациклин. Суд, рассмотревший заявление истицы, решил, что вещество, вызвавшее у потребителей раздражение на коже, не было указано в составе. FemFatal должен компенсировать Конасовой моральный вред в сумме 1 тысяча рублей, возместить стоимость покупки в 1,5 тысячи рублей и судебные расходы – 14,8 тысячи рублей. Блогер просила взыскать с компании более 200 тысяч рублей. Мировой суд Щербинского района Москвы удовлетворил иск блогера Кати Конасовой к производителю косметики FemFatal, производящему средство против акне с антибиотиком тетрациклин. Суд, рассмотревший заявление истицы, решил, что вещество, вызвавшее у потребителей раздражение на коже, не было указано в составе. FemFatal должен компенсировать Конасовой моральный вред в сумме 1 тысяча рублей, возместить стоимость покупки в 1,5 тысячи рублей и судебные расходы – 14,8 тысячи рублей. Блогер просила взыскать с компании более 200 тысяч рублей.

Чебоксарская косметическая компания FemFatal, среди продукции которой – сыворотка от воспаления кожи Асne Remover, активно привлекает к рекламе своих товаров Instagram-блогеров с миллионами подписчиков. В комментариях под публикациями, где блогеры советовали Acne Remover, потребители писали о появлявшемся после применения средства раздражении, однако менеджеры компании списывали все на индивидуальную непереносимость компонентов.

В июле 2019 года блогер Катя Конасова, заподозрившая сокрытие информации о настоящем составе средства, организовала расследование и обратилась к ООО «Центр химических исследований» за экспертизой, которая показала наличие в продукте тетрациклина. Производитель, в свою очередь, опирается на результаты другой экспертизы, произведенной той же организацией, но антибиотика не обнаружившей, и настаивает на том, что блогер организовала травлю бренда.

В начале августа Конасова подала иск к FemFatal, требуя возместить моральный и материальный ущерб. Заседание должно было состояться 14 августа в Мировом суде Щербинского района Москвы, но было перенесено на 30 августа из-за неявки ответчика. Затем слушание дела вновь отложили.

В результате состоявшегося 3 октября заседания суд обязал ответчика выплатить блогеру 17,3 тысячи рублей, хотя истица требовала компенсацию морального вреда в размере свыше 200 тысяч. В течение месяца считающие себя обманутыми потребители планируют подать коллективный иск, совокупно они рассчитывают взыскать с FemFatal 8,6 млн рублей.

Юристы сервиса Platforma, представляющие интересы Кати Конасовой, обратились в Роспотребнадзор и МВД с целью прекращения деятельности компании. Результаты проверок ожидаются в октябре. В настоящее время сайт компании FemFatal продолжает реализовывать средство Acne Remover.

Косметический бренд FemFatal принадлежит ООО «Фем Фаталь Рус», единственным учредителем которого, по данным СПАРК-Интерфакс, является генеральный директор компании Зинаида Потапова. В качестве основателя компании в открытых источниках позиционируется Александр Потапов.

Фото: youla.ru

vademec