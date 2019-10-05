Компания Марка Курцера зарегистрировала препарат для ЭКО

Компания «АйВиФарма» зарегистрировала свой препарат под ТН Примапур – это первый отечественный фоллитропин альфа. Во время клинических исследований проводилось сравнение с препаратом Гонал-ф от Merck, III фаза КИ завершилась в декабре 2018 года. В России зарегистрированы еще два препарата фоллитропина, производимые в Нидерландах (Корифоллитропин альфа) и Южной Корее (Фоллитроп).
Основателем проекта и соавтором разработки является Михаил Ползиков. Исследование препарата «АйВиФарма» начала в 2017 году, тогда основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер подтвердил Vademecum свое участие в разработке. Сумму инвестиций Курцер не раскрыл, но, по оценкам экспертов, она могла достигать $3–5 млн.
Объем продаж препаратов фоллитропина альфа в 2018 году составил 892,5 млн рублей. Из них, по данным DSM Group, на аптечные продажи приходится 189,1 млн рублей, еще 699,1 млн – на госзакупки. Для ЭКО по ОМС были закуплены 2,8 тысячи упаковок фоллитропина на 4,3 млн рублей. В 2018 году было проведено около 60 тысяч процедур ЭКО, план на 2019 год – 78 тысяч циклов.
«АйВиФарма» – российская биотехнологическая компания, зарегистрированная в 2012 году. Примапур пока единственный препарат в портфеле компании, еще два гормональных препарата находятся в разработке. Совладельцами «АйВиФармы», по данным СПАРК-Интерфакс, выступают Михаил Ползиков (10%) и кипрская Seapalm Investments Ltd (90%). Этот офшор, по данным реестра юридических лиц Кипра на 2019 год, принадлежит компании MD Medical Holding (83,3%) и Александру Панину (16,7%).
Фото: investmoscow.ru