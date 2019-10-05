Компания Марка Курцера зарегистрировала препарат для ЭКО

Компания «АйВиФарма», совладельцем которой выступает основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, получила регудостоверение на собственный первый отечественный препарат на основе фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Он применяется для стимуляции овуляции при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО). Компания «АйВиФарма», совладельцем которой выступает основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, получила регудостоверение на собственный первый отечественный препарат на основе фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Он применяется для стимуляции овуляции при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО).

Компания «АйВиФарма» зарегистрировала свой препарат под ТН Примапур – это первый отечественный фоллитропин альфа. Во время клинических исследований проводилось сравнение с препаратом Гонал-ф от Merck, III фаза КИ завершилась в декабре 2018 года. В России зарегистрированы еще два препарата фоллитропина, производимые в Нидерландах (Корифоллитропин альфа) и Южной Корее (Фоллитроп).

Основателем проекта и соавтором разработки является Михаил Ползиков. Исследование препарата «АйВиФарма» начала в 2017 году, тогда основатель ГК «Мать и дитя» Марк Курцер подтвердил Vademecum свое участие в разработке. Сумму инвестиций Курцер не раскрыл, но, по оценкам экспертов, она могла достигать $3–5 млн.

Объем продаж препаратов фоллитропина альфа в 2018 году составил 892,5 млн рублей. Из них, по данным DSM Group, на аптечные продажи приходится 189,1 млн рублей, еще 699,1 млн – на госзакупки. Для ЭКО по ОМС были закуплены 2,8 тысячи упаковок фоллитропина на 4,3 млн рублей. В 2018 году было проведено около 60 тысяч процедур ЭКО, план на 2019 год – 78 тысяч циклов.

«АйВиФарма» – российская биотехнологическая компания, зарегистрированная в 2012 году. Примапур пока единственный препарат в портфеле компании, еще два гормональных препарата находятся в разработке. Совладельцами «АйВиФармы», по данным СПАРК-Интерфакс, выступают Михаил Ползиков (10%) и кипрская Seapalm Investments Ltd (90%). Этот офшор, по данным реестра юридических лиц Кипра на 2019 год, принадлежит компании MD Medical Holding (83,3%) и Александру Панину (16,7%).

Фото: investmoscow.ru

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