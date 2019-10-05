Дональд Трамп обвинил компании Big Pharma в финансировании демократов

Президент США Дональд Трамп 3 октября обвинил фармацевтические компании в финансировании демократической партии, которая ведет расследование с целью инициировать процедуру импичмента. По его мнению, мотивом для расследования против него могла послужить борьба с высокими ценами на лекарства.

Это заявление Трамп сделал во Флориде, подписывая распоряжение о реформе страховой программы Medicare, которая в числе прочего включает снижение стоимости рецептурных препаратов.

Адвокат Трампа Рудольф Джулиани 1 октября 2019 года получил повестку о запросе документов, касающихся Трампа и его связей с Украиной. Запрос составлен несколькими комитетами Палаты представителей США. Документы Джулиани необходимо предоставить до 15 октября 2019 года.

«Они очень влиятельны, они тратят большие деньги. Я думаю, с точки зрения лобби и лоббирования они тратят больше, чем любая другая мировая индустрия. Я не удивлюсь, если за этим [расследованием] стоят фармацевтические компании», – цитирует Трампа газета Politico.

В июле 2018 года Трамп раскритиковал Pfizer, поднявшую цены на некоторые препараты, после этого Pfizer вернула лекарствам прежние цены. Позже от повышения цен до конца года отказались Novartis и Merck. Радикальными предложениями по борьбе с высокими ценами на лекарства известен также сенатор Берни Сандерс, который собирается вновь участвовать в президентской гонке 2020 года.