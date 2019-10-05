ФАС признала трех вологодских поставщиков МИ виновными в сговоре

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Вологодской области признало три компании-поставщика виновными в заключении антиконкурентного соглашения на 59 аукционах в 2016–2018 годах по поставке медицинских изделий в медучреждения региона на общую сумму 131,5 млн рублей. По данным ведомства, поддерживая высокие цены на торгах, фигуранты дела получили доход в размере 84,3 млн рублей.

УФАС выяснило, что ООО «Интер-Фарм», ООО «М.Ф.С. Партнеры» и ООО «Профэксперт» при участии в торгах на поставку медицинских изделий, реагентов для лабораторной диагностики и расходных материалов в медучреждения региона подавали заявки с одного и того же IP-адреса, а также использовали один и тот же электронный адрес.

Компаниям грозит штраф до 50% от начальной максимальной цены контрактов, а топ-менеджерам организаций – до семи лет лишения свободы. Материалы проверки направлены в СУ УМВД по Вологодской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Интер-фарм» принадлежит Татьяне Нуриджанян. Выручка компании в 2018 году составила 84,8 млн рублей, чистая прибыль – 1,2 млн рублей. «М.Ф.С. Партнеры» на 100% принадлежит Лидии Седельниковой, за 2018 года компания выручила 25,8 млн рублей, чистая прибыль составила 2 млн рублей. «Профэкспертом» владеет Михаил Петрушкин, выручка в 2018 году превысила 17,9 млн рублей, чистая прибыль – 985 тысяч рублей.

По оценкам ФАС, здравоохранение находится на втором месте по объему картельных сговоров после строительной сферы. По подсчетам Vademecum, по итогам 2018 года ФАС выявила или привлекла к ответственности за ограничение конкуренции 107 юридических лиц в 12 регионах России, заключивших антиконкурентные соглашения при розыгрыше аукционов на поставку лекарств и медизделий на общую сумму 20,5 млрд рублей.