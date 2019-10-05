«Самсон-фарма» вышла на рынок госзакупок лекарств

Одна из старейших московских аптечных сетей — «Самсон-фарма», сменившая в прошлом году владельца, вышла на рынок госзакупок лекарств. Компания подала уже две заявки на участие в аукционах на поставку препаратов для нужд Генпрокуратуры, общая сумма которых превышает 200 млн руб. При этом «Самсон-фарма» участвует только в тех тендерах, куда подает заявки и «Эркафарм», об этом сообщает «Коммерсант».

То, что «Самсон-фарма» вышла на госзакупки лекарств, следует из данных Kartoteka.ru. Так, в сентябре 2019 года компания подала заявку на участие в аукционе на поставку препаратов для нужд Генпрокуратуры РФ. Тендер проводится для обеспечения лекарствами работников органов и организаций прокуратуры РФ, лиц, получающих пенсию прокурорских работников, и членов их семей. Начальная цена контракта составляла 134,9 млн руб. «Самсон-фарма», предложившая 134,2 млн руб., была допущена к участию, но победителем стала вторая аптечная сеть, подавшая заявку,— «Эркафарм». Она предложила исполнить контракт за 133,5 млн руб.

Эти компании являются близкими друг другу. Так, гендиректор «Самсон-фармы» Арменуи Даниелян является коммерческим директором «Эркафарм». Ранее «Самсон-фарма» уже подавала заявку на участие в аналогичном аукционе, проводимом ведомством на сумму более 100 млн руб. Тогда также кроме нее и «Эркафарм», признанной в итоге победителем, других участников не было.

Ранее, гендиректор «Эркафарм» Анастасия Карпова заявляла, что у компании работает с «Самсон-фармой» маркетинговый союз, но аффилированности нет. В то же время госпожа Карпова не исключала, что впоследствии «Эркафарм» может войти в состав учредителей «Самсон-фармы».

gmpnews