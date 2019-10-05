«Инфамед К» открыл цех производства фармацевтических субстанций

В индустриальном парке «Экобалтик» Багратионовского городского округа 1 октября состоялось открытие цеха по производству фармацевтических субстанций.

Введение в эксплуатацию данного объекта позволило резидентам парка выстроить полный технологический цикл выпуска лекарственных препаратов «от субстанций до упаковки». Как подчеркнул создатель проекта, советник губернатора Калининградской области по инвестиционной политике Андрей Горохов, теперь все необходимое для выпуска лекарств производится в регионе. Исключается необходимость закупать субстанции за рубежом, как было ранее. Таким образом,сделан шаг к обеспечению импортонезависимости фармацевтической отрасли страны, так как воспользоваться услугами нового предприятия смогут не только компании из числа нынешних резидентов «Экобалтика», но и любой отечественный производитель. Проектная мощность цеха составит две тонны субстанции.

Для запуска полного цикла производства успешно проведены испытания по термостатированию оборудования, моделированию широкого диапазона технологических параметров, проверке функциональности режимов смешения, дистилляции, кристаллизации, фильтрования, транспортировки технологических сред вакуумом.

Сегодня производственная площадка предприятия «Инфамед К» получает сертификат соответствия европейским требованиям GMP. В ближайшее время это даст возможность экспортировать свои продукты в страны ЕС. Кроме того, накануне в Брюсселе состоялась Европейская комиссия по этике, где единственным российским лекарственным средством, допущенным к клиническим испытаниям, стал препарат данного предприятия.

Новый цех вместе с Андреем Гороховым открыли заместитель председателя регионального правительства Илья Баринов и спикер Калининградской областной Думы Марина Оргеева.

«Индустриальный парк «Экобалтик» ведет очень активную работу. Кроме развития производства, предприятия выполняют важные социальные функции. Ремонтируются больницы, учреждения соцсферы, на днях компанией подписано соглашение по созданию в одной из школ региона «Центра химических профессий», где школьники будут проходить углубленную подготовку по специальностям, связанным с медициной и фармацевтикой», – подчеркнул Илья Баринов.

Поздравительную телеграмму от первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба зачитал региональный руководитель минэкпромторга Дмитрий Кусков:

«Сегодняшнее мероприятие имеет важное социально-экономическое значение, соответствует приоритетам государственной политики в области обеспечения импортонезависимости страны. Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет служить укреплению отечественной фармацевтической отрасли и содействовать обеспечению высоких стандартов жизни граждан Российской Федерации».

«Инфамед К» – одно из предприятий, расположенных в индустриальном парке в сфере фармацевтической промышленности «Экобалтик», его якорный резидент. Управляющей компанией индустриального парка «Экобалтик» являетсяООО «Балтфармацевтика», также резидент ОЭЗ. Сам парк – первый и пока единственный в регионе, включенный в реестр Минпромторга России.

Текст и фото: Правительство Калининградской области

Видео: Вести-Калининград



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