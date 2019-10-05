В Китае одобрен pembrolizumab для лечения прогрессирующего НМРЛ

Компания Merck, известная как MSD за пределами США и Канады, объявила о том, что KEYTRUDA (pembrolizumab), анти-PD-1 терапия Merck, была одобрена Национальным управлением по лекарственным средствам (NMPA) в Китае в качестве монотерапии первой линии пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого, опухоли которого экспрессируют белок PD-L1.

Новое показание было одобрено на основании результатов, полученных в ходе исследования KEYNOTE-042 фазы 3, включая данные расширенного глобального исследования с привлечением пациентов из Китая. В настоящее время KEYTRUDA является первой анти-PD-1 терапией, утвержденной в качестве препарата для использования в качестве монотерапии у пациентов с опухолями, экспрессирующими белок PD-L1, одобренной в Китае в качестве монотерапии и в сочетании с химиотерапией для лечения первой линии соответствующих пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого.

«В Китае крайне необходимы новые варианты лечения, которые могут помочь повысить выживаемость, поскольку рак легких остается основной причиной смертности от рака в этой стране», — сказал профессор И-Лонг Ву, почетный директор Гуандунского научно-исследовательского института рака легких.

В KEYNOTE-042 монотерапия KEYTRUDA продемонстрировала положительное влияние на выживаемость по сравнению с химиотерапией для гистологий у пациентов с локально распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого, опухоли которого экспрессировали PD-L1 по меньшей мере в 1% опухолевых клеток.

«В настоящее время KEYTRUDA является первой анти-PD-1 терапией, одобренной в Китае как монотерапия, а также в сочетании с химиотерапией в качестве терапии первой линии пациентов с местно-распространенным или метастатическим немелкоклеточным раком легкого», — подтвердил доктор Джонатан Ченг, вице-президент Отдела онкологические клинические исследования компании Merck Research Laboratories.

«Для пациентов, для которых комбинированная терапия не является предпочтительной, монотерапия KEYTRUDA представляет собой важный новый вариант лечения, который продемонстрировал значительное повышение результатов выживания», — отметил он.

«В Китае мы запустили KEYTRUDA год назад, и это уже оказало влияние на лечение пациентов по утвержденным показаниям, — напомнил Джозеф Романелли, президент MSD в Китае. — Теперь, с одобрением третьего показания, мы с нетерпением ждем возможности предложить дополнительные возможности лечения китайским пациентам с немелкоклеточным раком легкого с уровнем PD-L1 1% или более».

gmpnews