Инновационные фармацевтические ингредиенты для прямого прессования

Глобальный лидер по производству лактозы DFE Pharma ежегодно расширяет портфель своих продуктов, предлагая все новые решения сложных технологических задач, стоящих перед производителями лекарственных препаратов.

Учитывая ориентированность мирового фармацевтического рынка на переход от процессов влажной грануляции к прямому прессованию, в 2018 году компания DFE Pharma представила инновационный сопроцессинговый продукт – SuperTab® 40LL разработанный для решения проблем, возникающих при создании сложных рецептур.

SuperTab® 40LL состоит на 95% из агломератов безводной лактозы и на 5% из лактитола моногидрата и производится путем агломерации частиц в псевдоожиженном слое. Лактитол — растворимое вспомогательное вещество. Его способность к пластической деформации при сжатии увеличивает прессуемость более хрупких агломератов лактозы. Таким образом, при совместной грануляции безводной лактозы и лактитола получается продукт с морфологической структурой, благодаря которой достигается лучшая прессуемость таблеточной смеси.

SuperTab® 40LL отлично подходит в качестве наполнителя для минитаблеток, производство которых обычно сложнее, чем производство таблеток стандартных размеров в связи с высоким содержанием в них активных ингредиентов (рис.1).



В отличие от сопроцессинговых продуктов созданных на основе МКЦ, SuperTab® 40LL демонстрирует высокую прессуемость при крайне низкой чувствительности к лубрикантам, облегчая масштабирование (рис.2).

В 2019 году DFE Pharma предложили решение для создания сложных рецептур диспергируемых во рту таблеток (ODT). SuperTab® 50 ODT- моногидрат лактозы высушенный распылением. Дисахаридная природа SuperTab® 50 ODT обеспечивает приятные ощущения во рту при распаде таблетки. SuperTab® 50 ODT — нейтральное, стабильное и растворимое вспомогательное вещество c хорошей текучестью, которое демонстрирует высокую скорость дезинтеграции (рис.3).

За дополнительной информацией о продуктах производства DFE Pharma обращайтесь в ЗАО ФПК «ФармВИЛАР» по электронной почте: RND@pharmvilar.ru или по телефону: +7 (499) 372 13 23

Необходимо добавить, что 18 сентября состоялось торжественное мероприятие в честь 25-летия сотрудничества ведущего российского дистрибьютера вспомогательных веществ — ЗАО «ФПК ФармВИЛАР» — и мирового глобального лидера по производству лактозы — DFE Pharma. Мероприятие проходило в уникальном месте — в противоядерном бункере времен холодной войны. Мероприятие включало в себя технический семинар по технологии применения различных сортов лактозы, включая инновационные, викторину с розыгрышем призов, незабываемую экскурсию в бункер и фуршет под живое музыкальное исполнение! Поздравляем наших победителей викторины!

1 место — Мария Ковган (АО «ХИМФАРМ»)

2 место — Татьяна Воинова (ООО « МНПК БИОТИКИ»)

3 место — Коваленко Алена (ООО «ИРВИН 2»)

*Представленные в статье рисунки — собственность компании DFE Pharma

gmpnews