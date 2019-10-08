Роспотребнадзор: свыше 80% инновационных вакцин для НКПП производится на устаревших предприятиях

Более 80% объема инновационных лекарственных препаратов для Национального календаря профилактических прививок производится на отечественных иммунобиологических предприятиях, не соответствующих требованиям GMP. Об этом в ходе заседания экспертной группы по формированию «Стратегии развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года» заявила заместитель начальника управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.
По ее словам, эти предприятия не оснащены современным производственным оборудованием, и используют устаревшие технологии производства инновационных лекарственных препаратов.
«Необходимо усовершенствование технологии производства вакцин на основе высоко вариабельных вирусов, туберкулеза, менингококковой инфекции, дефтирийно-коклюшных вакцин и других иммунобиологических препаратов», — добавила она.
В свою очередь директор по коммуникациям и связям с государственными органами GSK Россия Камиль Сайткулов указал, что процедура регуляторного одобрения, в частности GMP-инспектирования площадок, нуждается в совершенствовании.
«Иногда складываются парадоксальные ситуации, когда площадка, которая производит вакцину, имеет европейский сертификат, но не может получить сертификат Минпромторга, — заявил он. — В итоге инновационные вакцины, которые используются в мире, не оказываются на российском рынке».
Сергей Рякин
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