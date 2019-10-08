Роспотребнадзор: свыше 80% инновационных вакцин для НКПП производится на устаревших предприятиях

По ее словам, эти предприятия не оснащены современным производственным оборудованием, и используют устаревшие технологии производства инновационных лекарственных препаратов.

«Необходимо усовершенствование технологии производства вакцин на основе высоко вариабельных вирусов, туберкулеза, менингококковой инфекции, дефтирийно-коклюшных вакцин и других иммунобиологических препаратов», — добавила она.

В свою очередь директор по коммуникациям и связям с государственными органами GSK Россия Камиль Сайткулов указал, что процедура регуляторного одобрения, в частности GMP-инспектирования площадок, нуждается в совершенствовании.

«Иногда складываются парадоксальные ситуации, когда площадка, которая производит вакцину, имеет европейский сертификат, но не может получить сертификат Минпромторга, — заявил он. — В итоге инновационные вакцины, которые используются в мире, не оказываются на российском рынке».

Сергей Рякин

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