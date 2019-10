Росстат: В сентябре лекарства подорожали на 0,4% Роспотребнадзор: свыше 80% инновационных вакцин для НКПП производится на устаревших предприятиях » «Берингер Ингельхайм» пожертвует вакцины для борьбы с бешенством «Берингер Ингельхайм», один из мировых лидеров в производстве ветеринарных вакцин против бешенства, планирует пожертвовать 60 тыс. доз своей антирабической вакцины в течение следующих трех лет для борьбы с этим заболеванием в Пуэрто-Рико. Компания объявила о пожертвованиях, приуроченных ко Всемирному дню борьбы с бешенством, в рамках своей инициативы Shots for Good, направленной на ликвидацию бешенства во всем мире с помощью вакцинации собак. Бешенство встречается в более чем 150 странах и регионах, особенно в Азии и Африке, и в более 99% случаев передача вируса от животных людям происходит в результате укуса собак.1 Ежедневно во всем мире от бешенства умирает около 160 человек, половина из которых – дети 1. «Мы рады внести свой вклад в защиту животных от бешенства», – заявил Рэндольф Легг (Randolph Legg), глава подразделения животных-компаньонов (Pet Vet) ветеринарного направления компании «Берингер Ингельхайм» в США. «Берингер Ингельхайм» будет осуществлять безвозмездные поставки в Пуэрто-Рико в течение трех лет одновременно с запланированными мероприятиями в рамках инициативы Общества защиты животных США Spayathon™ для Пуэрто-Рико». Инициатива объединяет несколько десятков групп, участники которых проведут стерилизацию и вакцинацию тысяч животных. Для поддержки этих мероприятий компания предоставила лекарства на сумму 2,2 млн долл. (около 1,8 млн евро2). Участники мероприятий Spayathon будут проводить вакцинацию от бешенства с использованием пожертвованных вакцин. Также будут пожертвованы десятки тысяч долларов на борьбу с бешенством на острове. Деньги будут направлены некоммерческой организации Greatergood.org, которая с их помощью сможет покрыть расходы на вакцинацию против бешенства в приютах для животных и среди нуждающихся. На протяжении многих лет «Берингер Ингельхайм» в сотрудничестве с государственными органами, ветеринарами, владельцами домашних животных и другими заинтересованными сторонами предпринимает усилия для повышения уровня осведомленности о бешенстве во всем мире. Например, в прошлом году на Всемирный день борьбы с бешенством компания «Берингер Ингельхайм» объявила, что в рамках своей инициативы Shots for Good пожертвует 75 000 доз вакцины для борьбы с бешенством на Мадагаскаре. «Тема ликвидации бешенства находит живой отклик в наших сердцах и умах. Помимо того, что наша компания лидер в производстве вакцин, мы также продолжаем дело Луи Пастера, ученик которого основал Институт Мерье, положивший начало нашей работе. В свое время этот институт подарил миру первую инактивированную вакцину», – рассказал Жан-Люк Мишель, директор по стратегическому развитию ветеринарного подразделения животных-компаньонов компании «Берингер Ингельхайм». Луи Нель (Louis Nel), глава Глобального альянса по борьбе с бешенством, который координирует Всемирный день борьбы с бешенством, заявил, что мир движется к ликвидации смертности от бешенства к 2030 г. «Важнейшим элементом любой программы по ликвидации бешенства является вакцинация животных и людей. В частности, в этом году для Всемирного дня борьбы с бешенством был выбран следующий девиз: «Бешенство: вакцинация для ликвидации». Участие и сотрудничество производителей вакцин очень помогает странам на их пути к полному устранению бешенства». 1 Всемирная организация здравоохранения, 2019: бешенство – http://www.who.int/rabies/en/. (Last visited 24/07/2019).

2 Обменный курс на конец 2018 г. Источник: «Берингер Ингельхайм» pharmvestnik