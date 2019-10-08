Правительство разрешило «Почте России» заняться фармацевтическим бизнесом «Берингер Ингельхайм» пожертвует вакцины для борьбы с бешенством » Росстат: В сентябре лекарства подорожали на 0,4% В сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года индекс потребительских цен составил 99,8%, по сравнению с декабрем 2018 года – 102,3%.При этом индекс потребительских цен на медикаменты в сентябре 2019 года по сравнению с августом 2019 года составил 100,4%, по сравнению с декабрем 2018 года – 105,0%. Как сообщает Росстат, в сентябре подорожали отдельные виды медикаментов и медицинских товаров, в том числе йод – на 3,4%, поливитамины без минералов отечественные – на 2,3%, настойка пустырника, валидол, дротаверин, индапамид, троксерутин, ацетилсалициловая кислота, лоратадин – на 1,0–1,7%, сульфацетамид, флуоцинолона ацетонид, кетопрофен, метамизол натрия, линекс, бромгексин, коррегирующие очки – на 0,6-0,8%. Вместе с тем, цены на глицин, офтан катахром снизились на 0,6%, смекту – на 0,5%, панкреатин – на 0,4%. Елена Сидорова

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