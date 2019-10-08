Правительство разрешило «Почте России» заняться фармацевтическим бизнесом

«Почта России» хочет получить под свои непрофильные «стартапы» 85 млрд руб бюджетных денег, писал «ФВ». Из них 66,4 млрд руб предполагается направить на техническую модернизацию и дооснащение отделений почтовой службы, 10,8 млрд руб на проведение капитального ремонта, еще 7,7 млрд руб на расширение площадей отделений.

Для успешного развития, госкомпании логично будет открывать пункты самовывоза с аптечными лицензиями, поскольку доля онлайн-заказов постоянно растет, а рынок офлайн аптек уже перенасыщен. «Главный минус «Почты России» — убыточность, а плюсом могут стать площади отделений под продажи, если госкомпания найдет способ генерировать трафик, — считает независимый консультант Сергей Давыдов. — Придется конкурировать с торговыми точками и аптеками, которые наработали потребительский поток. Пока не понятно, за счет чего удастся это сделать. Продажа лекарств в отдаленных и труднодоступных местах может нести социальную функцию, но рентабельность этой бизнес-истории не ясна. Если в отдаленных местах не стали работать аптечные сети, возможно запускать там продажи не выгодно».

Денис Кунгуров

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