Депутаты предложили открыть онлайн-рынок торговли лекарствами для оптовых компаний

Поправки были обсуждены в ходе заседания межфракционной рабочей группы по лекарственному обеспечению граждан под председательством Андрея Исаева в конце сентября.

Одно из предложений депутатов касается допуска оптовых компаний на рынок торговли лекарствами через интернет. В частности, предлагается расширить круг лиц, имеющих право на розничную торговлю лекарствами и медицинскими изделиями дистанционным способом, включив в него организации оптовой торговли.

«Поскольку для данного вида торговли не требуется наличие специально оборудованных торговых площадей. Это позволит повысить доступность лекарственных препаратов для населения в части предлагаемых цен за счет неприменения данными организациями розничной надбавки, экономии в расходах на содержание таких торговых площадей, а также создания благоприятной конкурентной среды», – говорится в обосновании предлагаемых изменений.

Источник «ФВ», принимавший участие в заседании межфракционной рабочей группы, также сообщил, что в ходе обсуждения поправок обсуждался вариант расширения круга лиц, имеющих право на розничную торговлю лекарствами и медицинскими изделиями дистанционным способом, и за счет производителей лекарств. Однако от этой идеи в ходе дискуссий было решено отказаться.

Напомним, второе чтение законопроекта о легализации дистанционной торговли лекарствами, запланировано на осеннюю сессию Госдумы РФ.

Оксана Баранова

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