Эксперты помогут подготовиться к внедрению всеобщей маркировки лекарств

1 октября, точно в срок, Росздравнадзор, Минпромторг и Оператор ЦРПТ отчитались о выполнении Постановления Правительства РФ от 14.12.2018 №1557. На очереди – подключение всех участников оборота до 31 декабря 2019 года.

Между тем на портале публичного обсуждения (regulations.gov) недавно был опубликован проект новых изменений к Положению о системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП), а это значит, что правила, по которым будет выполняться маркировка и прослеживание ЛП начиная с 1 января 2020 года, еще будут меняться.

О том, что ждет всех участников оборота – производителей, оптовиков, аптечные сети и медицинские организации – будет подробно рассказано на очередном мероприятии серии «Управление проектом внедрения системы маркировки»

25 октября 2019 года.

Два ведущих эксперта, Антон Харитонов и Дмитрий Баглей, подробно и пошагово рассмотрят все аспекты настройки информационных систем предприятий фармацевтической отрасли на основе текущих паспортов бизнес-процессов ИС МДЛП.

Анализ и советы по настройке отчетов, которые нужно передавать в систему, правила работы с МДЛП до 1 января (в режиме эксперимента) и после наступления этой даты, подводные камни и «скрытые» решения – все это в

4-часовой сессии ведущих экспертов в области российских правил маркировки лекарственных препаратов.

Начиная с 1 января в системе должны работать все – от одиночной аптеки до международного фармацевтического гиганта. Предстоящий семинар на 100% посвящен практическим аспектам подготовки и рассчитан на широкий круг предприятий – производителей, импортеров, логистические и оптовые компании, аптечные сети.

Все еще можно успеть подготовить и настроить. Достаточно просто понять, что необходимо сделать, расставить акценты и приоритеты. Эксперты расскажут об удобстве и сложностях работы, дадут практическую информацию о настройке систем, приведут конкретные практические примеры.

Сайт мероприятия

Время проведения: 25 октября 2019 года в 10.00.

Место проведения: г. Москва, БЦ «Кругозор», ул. Обручева, д. 30/1, стр. 2, ГК «Бионика».

Контакты: Юлия Иваненкова, директор по развитию ИД «Бионика Медиа», тeл.: + 7 (903) 677 31 56, 8 (495) 786 25 57 (доб. 233), е-mail: pro@pharmvestnik.ru

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