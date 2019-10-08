Израиль потребовал от фармкомпаний снижения цен на лекарства

Это решение было принято на заседании комиссии, формирующей «лекарственную корзину» на 2020 год. Если просьба Израиля не будет услышана, то препараты, на которые не будут снижены цены, не будут включены в корзину.

Отмечается, что просьба комиссии была вынужденной. Стоимость некоторых лекарств доходит до 17 млн шекелей на одного больного. При этом бюджет комиссии – 500 миллионов шекелей.

Председатель комиссии Зеэв Ротштейн подтвердил информацию об обращении Израиля к фармацевтическим компаниям.

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