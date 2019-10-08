Нобелевскую премию по физиологии и медицине получили исследователи механизма адаптации клеток к недостатку кислорода

Разработки ученых в будущем помогут в поиске средств для лечения анемии и онкозаболеваний. «Интенсивные усилия академических лабораторий и фармацевтических компаний в настоящее время направлены на разработку лекарств, которые могут воздействовать на различные патологические состояния, активируя или блокируя механизмы, чувствительные к кислороду», – цитирует Reuters сообщение Нобелевского комитета.
В 2018 году Нобелевскую премию в этой номинации получили Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё за открытие в сфере иммунной терапии рака.
Нобелевская премия ежегодно вручается в Стокгольме – городе, где родился и умер изобретатель Альфред Нобель. Размер премии в 2019 году составляет 9 млн шведских крон (около $915 тысяч). Нобелевская неделя стартует с вручения премии по физиологии и медицине, 8 октября станут известны лауреаты по физике, 9-го – по химии. Лауреатов в области литературы объявят 10 октября, лауреата премии мира – 11 октября 2019 года.
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