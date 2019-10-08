ВЦИОМ: 58% россиян не намерены прививаться от гриппа в этом году

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к вакцинации. Полезной и эффективной мерой по борьбе с инфекциями выкцинацию считают 57% респондентов, бесполезной – 23%, а 11% опрошенных уверены, что прививки опасны. Готовы привиться от вируса гриппа всего 28% опрошенных. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, как россияне относятся к вакцинации. Полезной и эффективной мерой по борьбе с инфекциями выкцинацию считают 57% респондентов, бесполезной – 23%, а 11% опрошенных уверены, что прививки опасны. Готовы привиться от вируса гриппа всего 28% опрошенных.

Больше половины (58%) участников опроса прививаться от гриппа не собираются, а 36% ни разу в жизни этого не делали. Каждый десятый респондент объясняет отказ от прививок недоверием к вакцинам (11%), у 8% имеются противопоказания к ним, 6% не прививаются из-за неимения такого опыта, 5% надеются сберечь здоровье собственными силами, а 3% надеются на помощь народных средств.

Убежденность в том, что прививки несут скорее пользу, чем вред, присуща молодежи (от 18 до 24 лет) – так думают 69% респондентов из этой категории. Согласны с ними и 62% опрошенных в возрасте от 60 лет. Когда-либо делали прививки 62% опрошенных россиян, особенно часто – в 87% случаев, так ответили молодые респонденты. В группе тех, кто никогда не прививался от гриппа (36%), оказалось больше россиян среднего возраста (35–44 года).

Инициативный Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 27 сентября 2019 года. В телефонных интервью приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет.

В конце июля 2019 года член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич предложил министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой разрешить негосударственным ведомственным и частным клиникам, работающим по ОМС, проводить иммунизацию по Нацкалендарю профилактических прививок. Минздрав РФ поддержал предложение депутата.