Bayer рассчитывает перенести рассмотрение свыше 18 тысяч исков по глифосату на 2020 год

Компания Bayer ожидает переноса рассмотрения судебных исков, связанных с канцерогенностью гербицида RoundUp (глифосат), на февраль 2020 года. В разных судах США находится не менее 18,4 тысячи таких исков, в трех случаях истцам уже удалось получить свыше $2 млрд компенсации. Компания Bayer ожидает переноса рассмотрения судебных исков, связанных с канцерогенностью гербицида RoundUp (глифосат), на февраль 2020 года. В разных судах США находится не менее 18,4 тысячи таких исков, в трех случаях истцам уже удалось получить свыше $2 млрд компенсации.

Адвокат Bayer Кен Файнберг рассчитывает на досудебное урегулирование претензий пострадавших пользователей RoundUp, с этим связана попытка отложить рассмотрение дел в судах. Заседание по одному из таких исков должно было состояться 15 октября 2019 года.

О планах досудебного разбирательства ранее сообщало агентство Bloomberg, однако Файнберг называл это «выдумкой». Тогда же стало известно о том, что компания рассчитывает потратить на компенсации не более $8 млрд, в то время как потенциальные истцы требовали совокупно $10 млрд.

По оценкам аналитиков, в случае если все дела завершатся в пользу истцов, общий размер штрафов может превысить $20 млрд. Уже проигранные дела привели к падению капитализации компании на $8 млрд. Кроме того, уже удовлетворены иски на $2 млрд. Их Bayer намерена оспорить в ближайшие несколько месяцев.

Bayer AG – немецкая компания, основанная в 1863 году. В подразделениях Bayer по всему миру работают свыше 100 тысяч сотрудников. Выручка Bayer в 2018 году составила 39,5 млрд евро, прибыль – 1,7 млрд евро. В 2018 году компания завершила поглощение производителя RoundUp – агроконцерна Monsanto. Сделка оценивалась в $63 млрд.