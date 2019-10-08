Дагестанским поставщикам лекарств и МИ не удалось доказать свою невиновность в картеле

Девятый арбитражный апелляционный суд Москвы подтвердил обоснованность решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о признании компаний «Регионфарма», «Глобалмедтех», «Дагмедтехника» и «Медфармаснаб» виновными в заключении картельного сговора. Согласованные действия поставщиков, как выяснила ФАС, в 2015–2018 годах привели к искусственному поддержанию цен на аукционах по поставке лекарств, медизделий и услуг по обслуживанию и ремонту медтехники в Дагестане.

ФАС признала Минздрав Дагестана, ГБУ РД «Республиканский онкологический диспансер», ООО «Регионфарма», ООО «Глобалмедтех», ООО «Дагмедтехника» и ООО «Медфармаснаб» виновными в создании картеля в феврале 2019 года. По оценкам ведомства, доход картеля составил более 2 млрд рублей. Материалы дела были переданы в Следственное управление (СУ) МВД по Республике Дагестан для приобщения к уголовному производству по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции).

Участников картеля привлекли к административной ответственности, общая сумма административных штрафов составила более 116 млн рублей.

Ранее, в июле 2018 года, республиканское СУ МВД завело уголовное дело на бывшего министра здравоохранения Дагестана Танку Ибрагимова по подозрению в мошенничестве и создании организованной преступной группы. Кроме Ибрагимова, в деле фигурирует его бывший заместитель, а также специалисты отдела госзакупок Минздрава. Чиновников подозревают в хищении 44 млн рублей путем завышения стоимости медоборудования, а также 71 млн рублей – во время конкурса на поставку медикаментов для местных медучреждений.