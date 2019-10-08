Boehringer Ingelheim ориентирует нинтеданиб на широкий спектр фиброзных заболеваний легких

Компания Boehringer Ingelheim может нарастить продажи своего препарата Ofev (нинтеданиб), принесшего ей в первой половине 2019 года $747,7 млн, за счет новых показаний к применению. Согласно протоколу III фазы клинического исследования, лекарству, изначально предназначенному для лечения идиопатического легочного фиброза, удалось замедлить снижение функций легких при других патологических состояниях, объединенных в группу интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ). Компания Boehringer Ingelheim может нарастить продажи своего препарата Ofev (нинтеданиб), принесшего ей в первой половине 2019 года $747,7 млн, за счет новых показаний к применению. Согласно протоколу III фазы клинического исследования, лекарству, изначально предназначенному для лечения идиопатического легочного фиброза, удалось замедлить снижение функций легких при других патологических состояниях, объединенных в группу интерстициальных заболеваний легких (ИЗЛ).

Результаты исследования были презентованы на Международном конгрессе Европейского респираторного общества (European Respiratory Society International Congress). Как утверждают в компании, Ofev замедлил снижение функции легких на 57%. Исследование Inbuild было рандомизированным, двойным слепым и плацебо-контролируемым. Пациенты в течение 52 недель принимали нинтеданиб в дозировке 150 мг два раза в день либо плацебо. Всего в нем поучаствовали 663 пациента с прогрессирующими фиброзными ИЗЛ.

Нинтеданиб был одобрен в США в 2014 году для лечения идиопатического фиброза легких. Это редкое и тяжелое заболевание, непрерывно прогрессирующее и смертельно опасное. В мире от него страдают около 3 млн человек, в России, по данным регистра Российского респираторного общества, заболевание диагностировано у 1 026 пациентов.

На продажах Ofev компания Boehringer Ingelheim в 2018 году заработала $1,2 млрд, в первом полугодии 2019 года – $747,7 млн. В России нинтеданиб продается под ТН Варгатеф. По данным RNC Pharma, за 2018 год было продано 1,2 тысячи упаковок на 151 млн рублей, за январь –июнь 2019 года – 1,98 тысячи упаковок на 207 млн рублей.

При этом фиброз – рубцевание легочной ткани – является симптомом целой группы заболеваний легких. В ИЗЛ входит более чем 200 расстройств, в том числе связанных с системным склерозом (склеродермией). В начале сентября 2019 года Управление по продуктам и лекарствам США (Food and Drug Administration, FDA) одобрило Ofev для лечения фиброза, вызванного склеродермией. Пока Ofev – единственный в Америке препарат для лечения заболевания, которым страдают около 50 тысяч человек.

Boehringer Ingelheim основана в 1885 году. Штаб-квартира находится в Ингельхайме (Германия). Компания специализируется на препаратах для лечения онкологических, респираторных, сердечно-сосудистых и других заболеваний. В 2018 году выручка компании составила 17,5 млрд евро, чистая прибыль – 2,1 млрд евро.

Фото: patientworthy.com

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