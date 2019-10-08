Keytruda возглавит список самых продаваемых лекарств в мире к 2023 году

По прогнозам аналитического агентства GlobalData, иммуноонкологический препарат Keytruda компании Merck & Co., известной как MSD за пределами США и Канады, станет самым продаваемым препаратом в мире к 2023 году и побьет рекорд продаж, установленный препаратом Humira компании AbbVie.

Согласно расчетам GlobalData, к 2025 году на Keytruda класса PD-1 (пембролизумаб) Merck заработает более 22,2 млрд долларов США. Вторым самым продаваемым препаратом станет пероральный антикоагулянт Eliquis, разработанный Bristol-Myers Squibb и Pfizer (apixaban) с показателем 18,7 млрд.

Как и у Humira, который применяется для лечения различных воспалительных заболеваний, сильной стороной Keytruda является его универсальность, поскольку препарат был одобрен в США для лечения более чем 20 видов онкологических заболеваний. Предполагается, что новые показания Keytruda будут одобрены в ближайшее время, применять данный препарат также разрешено в комбинации с другими лекарственными средствами.

К 2025 году Humira опустится на 6-е место в списке 10 самых продаваемых лекарств в мире после истечения срока действия патента в США в 2023 году, после чего на рынке должен появиться целый ряд более дешевых биоаналогичных конкурентов.

По прогнозам GlobalData, конкурент Keytruda – препарат Opdivo (ниволумаб) от Bristol-Myers Squibb – станет четвертым самым доходным лекарственным средством в мире с годовым показателем продаж в 12 млрд долларов и лишь немного уступит Revlimid (леналидомид) от компании Celgene, который займет третье место с показателем 12,4 млрд долларов.

gmpnews