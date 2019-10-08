Утверждены типовые формы договоров в рамках внедрения системы маркировки ЛП

Утверждён ряд типовых форм договоров, разработанных Министерством промышленности и торговли РФ, в рамках внедрения системы мониторинга и движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 04.10.2019 г.
- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.09.2019 № 3381 «Об утверждении типовой формы договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств». Зарегистрирован Минюстом 03.10.2019 № 56117.
- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.09.2019 № 3326 «Об утверждении типовой формы договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств на безвозмездной основе». Зарегистрирован Минюстом 03.10.2019 № 56116.
- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 05.09.2019 № 3325 «Об утверждении типовой формы договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств путем предоставления удаленного доступа к нему на безвозмездной основе». Зарегистрирован Минюстом 03.10.2019 № 56115.