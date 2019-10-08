Утверждены типовые формы договоров в рамках внедрения системы маркировки ЛП

Утверждён ряд типовых форм договоров, разработанных Министерством промышленности и торговли РФ, в рамках внедрения системы мониторинга и движения лекарственных препаратов для медицинского применения. Документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации 04.10.2019 г.

gmpnews