Минпромторг принял ряд документов по маркировке лекарств

Приказом № 3381 от 11.09.2019 утверждается типовая форма договора на оказание услуг по предоставлению кодов маркировки субъектам обращения лекарственных средств.

Предоставление кодов маркировки осуществляется оператором государственной информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов в лице ООО «Оператор-ЦРПТ» при условии их оплаты участником до внесения в соответствующую информационную систему сведений о нанесении кода маркировки. Размер платы за предоставление кодов составляет 50 коп. за один код маркировки, без учета НДС, который оплачивается сверх стоимости одного кода. При этом не взимается плата за предоставление кодов для лекарств из перечня ЖНВЛП, стоимость которых не превышает 20 руб.

Приказом № 3326 от 05.09.2019 утверждается типовая форма договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств на безвозмездной основе.

Согласно договору, оператор в лице ООО «Оператор-ЦРПТ» обязуется передать субъекту обращения лекарственных средств в безвозмездное временное пользование и владение программно-аппаратное шифровальное (криптографическое) техническое средство для получения кодов маркировки и обмена информацией с системой мониторинга. Договор включает в себя в числе прочего условия предоставления указанного устройства и его регламентного обслуживания.

Приказом № 3325 от 05.09.2019 утверждается типовая форма договора по предоставлению устройства регистрации эмиссии субъектам обращения лекарственных средств путем предоставления удаленного доступа к нему на безвозмездной основе. Оборудование является собственностью оператора, находится у оператора и во владение участнику не передается.

Елена Сидорова

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