«Нижегородская областная фармация» может лишиться льготы по уплате налога на прибыль

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона законопроект об изменении порядка финансирования спортсменов компании – теперь оно будет происходить путем прямого субсидирования на конкурсной основе.

В прошлом году различные организации поддержали семь нижегородских команд на сумму в

1,3 млрд руб. – на столько же обеднела региональная казна, недополучив эти деньги в виде налога на прибыль. Соответствующая норма была закреплена областным законом «О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков в 2018–2022 годах». Закон предусматривает, что организации, которые заключают с правительством Нижегородской области соглашение о взаимодействии в развитии спорта и делают пожертвования, по итогам отчетного периода получают льготу по налогу на прибыль, установленному для зачисления в бюджет субъекта, на процент, равный соотношению суммы оказанного финансового пожертвования к сумме налоговой базы, но не более чем на 4,5%. При этом предоставленная скидка не может превышать размер самого пожертвования.

Некоторые депутаты Заксобрания давно высказывали сомнения в целесообразности такой щедрости, тем более что спортивные достижения команд оставляли желать лучшего. Однако последней каплей стал отчет аудиторов по итогам проверки ХК «Торпедо» – оказалось, что

500 млн руб. пропали.

Насколько ощутимым окажется утрата льготы для «НОФ», говорить сложно, поскольку суммы держатся в секрете. В начале этого года нижегородские онлайн-СМИ опубликовали служебную записку, из которой следовало, что в 2018 году ГП «НОФ» перечислило в счет помощи футбольному клубу «Нижний Новгород» и спортивному клубу «Скиф» по 2,5 млн руб. В ответ на запрос «ФВ» Министерство спорта области отказалось подтвердить эти данные, сославшись на то, что они носят конфиденциальный характер. Не стали комментировать сообщение и в «НОФ».

Екатерина Погонцева

pharmvestnik