Аптечный ритейл готовится к хаосу на рынке

«Мы справимся с изменениями, которые «нарулили» сами», — заявил в ходе Аптечного саммита, организованного Infor-media, генеральный директор «Вита-Плюс» Жан Гончаров.

Следующий год по количеству изменений можно сравнить с эпохой начала начал, заявил в ходе саммита гендиректор АСНА Александр Шишкин.

«И ЕНВД, и маркировка, и доставка, и «Магнит», и «Х5», смена потребительских предпочтений и микс между БАД и ЛС… На мой взгляд, каждый оценивает свое место в этом будущем мире по-своему. Мы смотрим на это только как на окно возможностей», — заявил он.

В свою очередь Жан Гончаров отметил, что все вызовы, с которыми сталкивается аптечный рынок, — заслуга самого бизнеса, который несколько заигрался в конкуренцию.

«Я думаю, хватит нам всем драться, давайте жить дружно. Давайте попробуем сегодня не нагнетать, и перестанем хаотичное беспредельное поведение, и все-таки подумаем о том, что в каждом регионе есть хорошие компании, душить которые бессмысленно», — обратился к коллегам Гончаров.

Рассуждая о причинах возникновения споров вокруг легализации дистанционной торговли лекарствами, исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей (РААС) Нелли Игнатьева отметила, что даже среди рынка нет единой позиции, и на обсуждение того, кто должен доставлять лекарства — специалист с фармобразованием или курьер, уходит много времени. А депутаты тем временем делают собственные выводы.

«Аптеки захватили монополию на рынке лекарств, и с этой монополией надо что-то делать. Отдадим лекарства в дистанционную продажу оптовым компаниям и тем самым разгромим монополию аптек. Вот так звучит из уст законодателей. Дорогие аптеки, услышьте это, пожалуйста», — обратилась эксперт к представителям рынка.

Техническое задание по реформированию аптечного рынка, над которым так усердно работает межфракционная рабочая группа Госдумы под председательством Андрея Исаева, способно также значительно перекроить структуру рынка. Предложения по ограничению маркетинговых соглашений, доли аптечных сетей и жесткое регулирование деятельности аптечных ассоциаций —страхи, с которыми живет рынок. Внедрение этих инициатив в реальность способно перевернуть аптечный мир с ног на голову, считают эксперты.

«Рынок будет совершенно другим. И сейчас мы даже не представляем, каким он может стать», — добавила Нелли Игнатьева.

«Майка лидера» слишком дорого обходится аптечным сетям. Последние пару лет аптеки занимались жестким демпингом, завоевывая новые территории, но в итоге победителей нет.

«Получился кровавый океан, в котором никто ничего не зарабатывал, все только теряли, и весь рынок жил на том, что были товарные кредиты от производителей к дистрибуции, от дистрибьюторов к аптекам», — считает генеральный директор аптечной сети «НеоФарм» Евгений Нифантьев.

К списку угроз для аптечного рынка он добавил и предложение депутатов ограничить отсрочку платежа до 60 дней.

«Можете представить, что с рынком случится? Может произойти коллапс, большое потрясение на рынке. Многие вымрут, как после ядерной зимы, кто-то из тех, кто жил более-менее по средствам, останется. И вот вопрос: кто будет развиваться: тот, кто останется, или AliExpress, Wildberries, «Х5», «Магнит», у которых на сегодняшний день таких накопленных проблем на рынке нет. Назрел серьезный пузырь проблем, который должен прорваться в 2020–2021 годах», — прогнозирует Евгений Нифантьев.

Оксана Баранова

pharmvestnik