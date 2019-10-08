В магазинах «Вкусвилл» откроются аптеки

Сеть магазинов «Вкусвилл» планирует открывать на своих площадях аптеки. Партнером выступает дальневосточная сеть «Монастырев», которая в Москве пока не представлена.
Расширение форматов «Вкусвилл» может быть связано с подготовкой к выходу на IPO, которое может произойти уже в 2020 году, пишет «Коммерсантъ».
Как сообщила изданию продакт-менеджер сети по медицинской категории Наталья Петрыкина, на первоначальном этапе стороны рассчитывают открыть на площадях «Вкусвилл» девять точек в Москве. Первые объекты должны заработать до конца 2019 года. В дальнейшем проект может быть расширен и выведен в регионы. Первые аптеки разместятся на площади от 20 кв. м.