РСПП пожаловался Медведеву о неготовности системы маркировки лекарств

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил премьер-министра Дмитрия Медведева и спикера Госдумы Вячеслава Володина о неготовности системы маркировки лекарственных средств. Бизнес просит правительство и нижнюю палату парламента вводить маркировку лекарственных средств поэтапно, а не планировать всеобщий запуск системы 1 января 2020 года.

Письма РСПП за подписью главы союза Александра Шохина есть у «ФВ». Их подлинность подтвердил собеседник из союза. Шохин не ответил на звонки корреспондента «ФВ».

Обращения были подготовлены после совместного заседания Торгово-промышленной палаты и РСПП 13 сентября. Как указано в решении по итогам заседания, с которым ознакомился «ФВ», маркировку будет сложно запустить с 2020 года по нескольким причинам: среди них погрешности в работе Единого справочника-каталога лекарственных препаратов (ЕСКЛП), низкая готовность оборудования и программного обеспечения у производителей для передачи данных в систему прослеживаемости оператора, увеличение кода из-за криптозащиты.

Сегодня в системе зарегистрировано около 15% участников, а доля препаратов – 8% от объема товарных позиций всех лекарств. «По состоянию на третье сентября 2019 года, по информации от 228 отечественных производителей препаратов, из 788 производственных линий 45% полностью оснащены оборудованием, для 11% упаковочных линий ожидается поставка оборудования в соответствии с заключенными договорами, 44% упаковочных линий находятся в процессе оснащения», – говорится в решении РСПП.

В случае с препаратами дешевле 20 руб. ситуация еще сложнее. По анализу 118 промышленных площадок и 563 производственных линий только шесть линий полностью готовы. В стадии подготовки к тестированию находятся 76, 148 оснащены оборудованием, но не приступили к тестированию, 278 линий находятся в стадии подбора оборудования, сказано в решении. РСПП также намерен обратиться в Минздрав с просьбой об ускорении доработки ЕСКЛП.

Проблемы с криптозащитой

«Запуск системы в нынешнем состоянии может привести к сбоям лекарственного обеспечения. Это серьезный социальный риск. Бизнес поддерживает внедрение маркировки, но с появлением криптозащиты “шоу пошло не так”. Поэтому на первое января 2020 года система в целом не готова», – заявил «ФВ» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, принимавший участие в заседании.

Длина кода и так была сокращена в два раза, что решило проблему брака при нанесении маркировки, сообщили «ФВ» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ) – операторе системы маркировки. «Тестирование нанесения сокращенного кода прошло успешно. Ни на одной из площадок, где было проведено тестирование, не было зафиксировано повышения уровня брака сверх текущей индустриальной нормы», – сообщили в компании.

«Уже выпущено 1,8 млн упаковок лекарств с крипточастью из 44 символов», – рассказал «ФВ» генеральный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов. Отдельно в ЦРПТ отмечают, что 1 октября успешно стартовала маркировка лекарств из перечня высокозатратных нозологий.

В ЦРПТ пытаются решить и проблему ЕСКЛП, принадлежащего Минздраву. «Нами предложена новая схема взаимодействия системы маркировки со справочником – прямая интеграция, которая позволяет убрать текущие несоответствия и оперативно оказывать содействие с заведением препаратов производителям», – пояснил Алхазов.

Более подробно вопрос о поэтапном внедрении будут рассматривать 15 октября на парламентских слушаниях, сообщил «ФВ» председатель комиссии РСПП по фармацевтической и медицинской промышленности Юрий Калинин.

Полина Звездина

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