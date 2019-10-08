Росздравнадзор предупреждает: фотоэпиляторы относятся к медизделиям и подлежат обязательной регистрации

Незарегистрированные фотоэпиляторы – вне закона, их использование может нанести вред здоровью и жизни потребителя

В связи с выявлением на территории Российской Федерации незарегистрированных медицинских изделий под названием «Фотоэпиляторы», Росздравнадзор сообщает следующее:

Применение фотоэпиляторов подразумевает под собой использование методов светового воздействия (интенсивный импульсный свет, лазерное излучение и т.д.), что оказывает непосредственное воздействие на организм человека и, соответственно, относится к медицинским изделиям.

Согласно действующему законодательству, на территории Российской Федерации разрешается обращение только зарегистрированных медицинских изделий: в процессе процедуры регистрации подтверждается их эффективность, качество и безопасность.

В связи с вышеизложенным, Росздравнадзор призывает граждан не рисковать собственным здоровьем в погоне за красотой, внимательно относиться к выбору медицинских изделий и в случае обнаружения незарегистрированной продукции незамедлительно информировать Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Росздравнадзор обращает внимание организаций, дистрибьюторов и производителей указанной продукции на недопустимость обращения незарегистрированных медицинских изделий. За подобные нарушения предусмотрена как административная (ст. 6.28 и 6.33 КоАП РФ), так и уголовная ответственность (ст. 238.1 УК РФ).

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