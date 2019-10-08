Рынок аутсорсинга в фарминдустрии достигнет к 2023 году 36,5 млрд долларов

Эксперты компании Technavio прогнозируют рост мирового рынка аутсорсинга в фармацевтической разработке и контрактном производстве (CDMO). В новом отчете компании указывается, что мировой рынок CDMO достигнет к 2023 году 36,5 млрд долларов и будет расти в среднем на 8% в течение всего прогнозируемого периода, что обусловлено стремительным развитием фармпромышленности и повышением спроса на услуги CDMO.

«Нездоровый образ жизни населения привел к распространению таких заболеваний, как диабет и заболевания сердечно-сосудистой системы. Высокий спрос на лекарства для их лечения заставляет многие фармацевтические и биотехнологические компании отдавать ряд процессов на аутсорсинг организациям CDMO», — пояснил старший аналитик Technavio.

Многим фармацевтическим и биотехнологическим компаниям пришлось расширять свои производственные возможности из-за высокого спроса на фармпродукцию, но небольшие компании не могут себе позволить этого вследствие финансовых ограничений. По этой причине они предпочитают передавать на аутсорсинг некоторые производственные процессы, добавил он.

Кроме того, улучшение технических возможностей и опыта CDMO стимулирует многие предприятия к производству и разработке крупных молекул в биологии. Это помогает им производить большее количество лекарств в короткие сроки, что также способствует расширению рынка. В докладе отмечается, что многие фармацевтические и биотехнологические компании фокусируются на взаимодействии с CDMO, чтобы получить конкурентное преимущество на мировом рынке, так как CDMO обеспечивают поддержку на всех этапах разработки лекарств и предлагают услуги вторичной упаковки.

gmpnews