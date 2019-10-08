Завод по производству инновационного медоборудования построят в Подмосковье

В ОЭЗ «Дубна» ее резидент компания «ВестМедГрупп» намерена построить завод по производству инновационного медицинского оборудования, которое в первую очередь будет поставлять в учреждения здравоохранения Московской области. В реализацию проекта планируется инвестировать свыше 100 млн рублей и создать порядка 100 рабочих мест.

На Экспертный совет по технико-внедренческим особым экономическим зонам при правительстве Московской области российский производитель медицинского оборудования под брендом CADUCEUS (Кадуцей) и разработчик инновационных решений в сфере медицины компания «ВестМедГрупп» вынесла значимые изменения. Они касаются как корректировки направлений деятельности, так и не запланированного в первоначальном проекте строительства завода. Изменения были одобрены единогласно, и сегодня уже активно ведутся работы по проектированию нового офисно-производственного комплекса с использованием самых современных технологий производства, автоматизации и логистики.

В связи с решением построить завод резидент ОЭЗ в Дубне компания «ВестМедГрупп» увеличила сумму собственных инвестиций в проект с 13 до 103,5 млн. рублей и запланировала создать на предприятии более 100 рабочих мест, — комментирует заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. — Социальный проект имеет большое значение для улучшения качества здравоохранения, а также благосостояния жителей региона и его экономики в целом.

По словам Вадима Хромова, начать строительство офисно-производственного комплекса площадью более 1,2 тыс. кв. метра планируется на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна» весной 2020 года. На новом предприятии будет осуществляться технико-внедренческая деятельность, связанная с разработкой и производством инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения, а также палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента.

В новом комплексе планируется оборудовать производственные, складские, хозяйственные, бытовые и офисные помещения, а также просторные аудитории для осуществления образовательной деятельности. Эта деятельность была добавлена в ходе актуализации бизнес-плана и также одобрена Экспертным советом. Необходимость реализации резидентом данного направления связана с нехваткой квалифицированных специалистов, которые готовы осуществлять производство, монтаж, обслуживание оборудования медицинского газоснабжения и проектирование объектов здравоохранения и их инженерных систем. В июне этого года на образовательный вид деятельности инвестор получил лицензию и сегодня продолжает разработку новых и совершенствование имеющихся программ обучения специалистов.

Компания «ВестМедГрупп» уже наладила серийное производство настенных медицинских консолей марки CADUCEUS. С марта 2019 года было произведено более 1200 консолей различных модификаций. С открытием нового предприятия эта цифра увеличится более чем в три раза. Потенциальными покупателями разрабатываемых резидентом ОЭЗ «Дубна» продуктов являются лечебные учреждения разного профиля, в том числе подмосковные государственные и частные медицинские лечебно-профилактические учреждения.

gmpnews