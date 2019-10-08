FDA одобрило первую за последние 20 лет новую ретиноидную молекулу для лечения угрей

Компания Galderma сообщила, что Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило крем AKLIEF® (trifarotene, трифаротен), 0,005% для местного лечения угрей. AKLIEF является единственным на данный момент ретиноидом для местного применения, который избирательно воздействует на гамма рецептор ретиноевой кислоты. Трифаротен – первая новая молекула ретиноида, получившая одобрение FDA для лечения угрей за последние более чем 20 лет.

«Применение ретиноидов является основополагающим методом лечения угрей, однако в последние десятилетия темпы внедрения инноваций в этой области значительно замедлились. После одобрения крема AKLIEF я смогу предложить своим пациентам ретиноид, который уменьшает воспалительные поражения на лице, спине, груди и плечах и который доказал свою безопасность и переносимость», — отметила Сандра Джонсон, исследователь в клинических испытаниях крема AKLIEF и дерматолог в учреждении Johnson Dermatology в Форт-Смит, штат Арканзас.

Одобрение FDA на крем AKLIEF подтверждается данными двух основных клинических испытаний фазы III, в котором приняло участие 2420 пациентов. Исследования показали, что крем AKLIEF значительно уменьшает воспалительные поражения уже через две недели на лице и через четыре недели на спине, плечах и груди. Наиболее распространенные побочные реакции (частота>1%) включали раздражение на месте нанесения, зуд на месте нанесения (зуд) и солнечный ожог.

«Одобрение крема AKLIEF подтверждает наши возможности создавать новые активные молекулы и внедрять инновации даже в хорошо зарекомендовавших себя терапевтических классах препаратов. Это соответствует нашему намерению изменить парадигму лечения даже самых распространенных кожных заболеваний, в том числе прыщей», — сказал Тибо Портал, глобальный вице-президент Galderma.

Ожидается, что крем AKLIEF поступит в продажу в США в ноябре 2019 года и будет поставляться в 45-граммовой упаковке.

gmpnews