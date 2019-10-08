«Верофарм» открыл новые производственные линии стерильных инъекционных форм

Генеральный директор «Верофарм» (группа Abbott) и губернатор Владимирской области объявили о запуске двух новых производственных линий для стерильных инъекционных препаратов на заводе в пос. Вольгинский. Открытие состоялось в соответствии с договоренностью, достигнутой сторонами в рамках Петербургского международного экономического форума.

Лекарственные средства, которые будут производиться на новых линиях, входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), предназначены для оказания медицинской помощи в стационарах в таких терапевтических областях как анестезиология и интенсивная терапия, онкология, гематология, неврология, кардиология, гастроэнтерология. Данные лекарственные средства необходимы больницам для лечения пациентов со злокачественными новообразованиями, хронической почечной недостаточностью, заболеваниями печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для медицинского сопровождения хирургических вмешательств.

Новые линии включают производство ампул и новую лиофильную установку. Мощность новых производственных участков может достигать свыше 50 миллионов ампул и флаконов в год.

В рамках открытия новых линий для представителей Министерства здравоохранения, Министерства промышленности и торговли и Администрации Владимирской была проведена экскурсия по заводу. Гости ознакомилась с современным оборудованием и технологическим процессом на производстве, соответствующем высоким международным стандартам.

Генеральный директор «Верофарм» (группа Abbott) Иван Поляк отметил:

«С момента открытия нового производственного комплекса в Вольгинском в 2016 году мы постоянно расширяем производство, чтобы поставлять больше качественных лекарственных препаратов, произведенных в России в соответствии с самыми высокими международными стандартами. Сегодня завод в Вольгинском является крупнейшим поставщиком онкологических препаратов в России. Запуск нового производства стерильных инъекционных форм крайне важен для обеспечения доступности ключевых лекарственных препаратов в больницах по всей стране».

gmpnews