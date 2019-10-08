«Вестмедгрупп»» вложит в расширение производства МИ в Дубне 104 млн рублей

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Вестмедгрупп» вложит 103,5 млн рублей в расширение производства инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента. Инвесторы рассчитывают нарастить выпуск продукции до 3,6 тысячи единиц в год. Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» компания «Вестмедгрупп» вложит 103,5 млн рублей в расширение производства инновационных комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациента. Инвесторы рассчитывают нарастить выпуск продукции до 3,6 тысячи единиц в год.

Строительство офисно-производственного комплекса компании площадью 1,2 тысячи кв. м на левобережной части ОЭЗ запланировано на весну 2020 года. На новом предприятии будет создано 100 рабочих мест. Помимо производственных, офисных и складских помещений, на заводе разместится образовательный центр для подготовки квалифицированных специалистов.

В настоящее время «Вестмедгрупп» производит в Дубне настенные медицинские консоли под брендом Caduceus, с марта 2019 года было выпущено более 1 200 таких изделий. Инвестиции в создание производственной линии составили 13 млн рублей, среди покупателей продукции – государственные и частные лечебные учреждения, в том числе из Московской области.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Вестмедгрупп» зарегистрировано в 2013 году и на 100% принадлежит предпринимателю Александру Шондину. В 2018 году выручка компании составила 120 млн рублей, чистая прибыль – 1,07 млн рублей.

В конце сентября 2019 года экспертный совет ОЭЗ «Дубна» одобрил заявку компании «Елс-Мед» на инновационный проект по разработке и производству медицинского диагностического оборудования – отечественных ультразвуковых сканеров и рентген-аппаратов. Общий объем инвестиций в этот проект оценивается в 22 млн рублей.