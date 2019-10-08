Минпромторг предложил расширить перечень «Третий лишний» за счет 18 видов МИ

Минпромторг разработал проект постановления Правительства РФ, дополняющего перечень «Третий лишний» 18 наименованиями медицинских изделий (МИ). Расширить список подпадающих под протекционистское ПП №102 от 5 февраля 2015 года медизделий предложено за счет компьютерных томографов (без указания спецификации), аппаратов альфа-, бета- и гамма-излучения, терапевтического оборудования, дыхательных аппаратов, медицинских светильников, инструментов и мебели. Минпромторг разработал проект постановления Правительства РФ, дополняющего перечень «Третий лишний» 18 наименованиями медицинских изделий (МИ). Расширить список подпадающих под протекционистское ПП №102 от 5 февраля 2015 года медизделий предложено за счет компьютерных томографов (без указания спецификации), аппаратов альфа-, бета- и гамма-излучения, терапевтического оборудования, дыхательных аппаратов, медицинских светильников, инструментов и мебели.

Кроме того, в обновленный перечень Минпромторг предлагает включить рентгеновские аппараты, оборудование для функциональной диагностики, УЗИ-сканеры, хирургические и стоматологические инструменты, реанимационное и дыхательное оборудование, в том числе используемое для наркоза, приборы и аппаратура для физического или химического анализа.

Часть из включенной в перечень продукции уже подпадает под правило «Третий лишний» в соответствии с ПП №102. Например, в списке присутствуют рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, компьютерные томографы от 1 до 64 срезов и другие МИ.

В Минздраве и Минпромторге на момент публикации не смогли прояснить Vademecum, чем вызвана необходимость дублирования позиций перечня.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и призван трансформировать действующие разрозненные ограничения на рынке госзаказа в отношении иностранной продукции в единый документ, объединенный правилом «Третий лишний». Если на аукцион подаются заявки от двух поставщиков с товаром, происходящим из стран ЕАЭС, то заявка участника с иностранной продукцией отклоняется.

Проект постановления отменяет действие четырех актуальных документов: ПП ‎№ 656 от 14 июля 2014 года, касающегося продукции машиностроения, ПП №791 от 11 августа 2014 года, предусматривающего ограничения для товаров легкой промышленности, ПП №1072 от 5 сентября 2017 года, регламентирующего запрет для допуска зарубежной продукции деревообрабатывающей индустрии, и ПП №1119 от 20 сентября 2018 года, посвященный ограничениям в сфере обращения оружия и патронов. При этом медицинские изделия ни в одном из указанных НПА не фигурируют.

В пояснительной записке подчеркивается, что в проект ПП, помимо МИ, включены музыкальные инструменты, спортивные товары, товары детской индустрии и строительные материалы. «Новые виды продукции отобраны по итогам проводимой Минпромторгом России работы по формированию перечня конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», – сообщают авторы документа, отмечая, что подобная мера «позволит установить единый подход к импортозамещению в закупочной деятельности по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции».

Предполагается, что в случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.

В июне 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал обновленный перечень МИ, подпадающих под ограничительное правило иностранной продукции, включающий аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ-сканеры. Сейчас правило «Третий лишний» на рынке госзаказа распространяется на 140 позиций медицинских изделий.