Минпромторг предложил расширить перечень «Третий лишний» за счет 18 видов МИ

Кроме того, в обновленный перечень Минпромторг предлагает включить рентгеновские аппараты, оборудование для функциональной диагностики, УЗИ-сканеры, хирургические и стоматологические инструменты, реанимационное и дыхательное оборудование, в том числе используемое для наркоза, приборы и аппаратура для физического или химического анализа.
Часть из включенной в перечень продукции уже подпадает под правило «Третий лишний» в соответствии с ПП №102. Например, в списке присутствуют рентгеновские аппараты, ультразвуковые сканеры, компьютерные томографы от 1 до 64 срезов и другие МИ.
В Минздраве и Минпромторге на момент публикации не смогли прояснить Vademecum, чем вызвана необходимость дублирования позиций перечня.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, проект разработан по поручению вице-премьера Дмитрия Козака и призван трансформировать действующие разрозненные ограничения на рынке госзаказа в отношении иностранной продукции в единый документ, объединенный правилом «Третий лишний». Если на аукцион подаются заявки от двух поставщиков с товаром, происходящим из стран ЕАЭС, то заявка участника с иностранной продукцией отклоняется.
Проект постановления отменяет действие четырех актуальных документов: ПП № 656 от 14 июля 2014 года, касающегося продукции машиностроения, ПП №791 от 11 августа 2014 года, предусматривающего ограничения для товаров легкой промышленности, ПП №1072 от 5 сентября 2017 года, регламентирующего запрет для допуска зарубежной продукции деревообрабатывающей индустрии, и ПП №1119 от 20 сентября 2018 года, посвященный ограничениям в сфере обращения оружия и патронов. При этом медицинские изделия ни в одном из указанных НПА не фигурируют.
В пояснительной записке подчеркивается, что в проект ПП, помимо МИ, включены музыкальные инструменты, спортивные товары, товары детской индустрии и строительные материалы. «Новые виды продукции отобраны по итогам проводимой Минпромторгом России работы по формированию перечня конкурентоспособной российской продукции, использование которой необходимо для реализации национальных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», – сообщают авторы документа, отмечая, что подобная мера «позволит установить единый подход к импортозамещению в закупочной деятельности по всем сегментам рынка, унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции и требования к процедурам закупки такой продукции».
Предполагается, что в случае утверждения постановление вступит в силу с 1 января 2020 года.
В июне 2019 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал обновленный перечень МИ, подпадающих под ограничительное правило иностранной продукции, включающий аппараты искусственной вентиляции легких и УЗИ-сканеры. Сейчас правило «Третий лишний» на рынке госзаказа распространяется на 140 позиций медицинских изделий.
Фото: nevnov.ru