Проект госбюджета 2020 года предусматривает закупку АРВ-препаратов на 29,3 млрд рублей

Внесенным на рассмотрение Госдумы законопроектом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» в 2020 году будет потрачено 40,3 млрд рублей. Внесенным на рассмотрение Госдумы законопроектом о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на реализацию целевой программы «Предупреждение и борьба с социально значимыми инфекционными заболеваниями» в 2020 году будет потрачено 40,3 млрд рублей.

Предусмотренные документом средства предназначаются для организации профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости и смертности от туберкулеза, профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С, организации деятельности медучреждений, оказывающих помощь пациентам с туберкулезом и сопутствующими заболеваниями, вызываемыми ВИЧ.

На закупку АРВ-препаратов и увеличение охвата терапией в проекте федерального бюджета запланировано 29,3 млрд рублей. По подсчетам ITPCru, в 2019 году на эти цели было выделено 23,6 млрд рублей, включая дополнительные ассигнования в размере 3 млрд рублей.

Охват профильных пациентов терапией в 2020 году планируется увеличить до 65% .

В сентябре 2019 года директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что на продиктованное стратегией UNAIDS достижение 90-процентного охвата АРВ-терапией пациентской аудитории, стоящей на диспансерном учете (740 тысяч человек), планируется выделить 5 млрд рублей. По состоянию на 2019 год этот показатель, по данным Минздрава, составляет 63,7%.