Правительству придется повысить цену на преднизолон для ликвидации дефицита препарата

Основной поставщик преднизолона на российском рынке – «Гедеон Рихтер Рус». «Компания уже поставила около миллиона упаковок и до конца года сможет поставить еще 400 тыс. упаковок», – рассказала Елена Максимкина.

По ее словам, производителей беспокоит регистрация цены на препарат, которая не повышается при условиях постоянного роста себестоимости производства и прежде всего за счет роста стоимости субстанций. «Ровно по этой причине производители преднизалона отметили, что только один препарат находится не совсем в зоне риска – это препарат компании «Гедеон Рихтер Рус», отпускная цена производителя на который составляет свыше 75 руб. и то производитель заявляет, что несет риски из-за низкой рентабельности и объемы выпуска в РФ ограничены», – пояснила она.

По ее словам, Минздрав будет ходатайствовать о повышении цены на препарат для двух производителей, которые готовы поставлять лекарство. «У правительство есть такие полномочия», – заключила Максимкина.

Елена Калиновская

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