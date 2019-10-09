НИК «Медбиофарм» нарушает взятые на себя обязательства

В ходе судебных разбирательств руководители компаний предложили новые сроки оплаты, в результате чего стороны подписали мировые соглашения. В соответствии с соглашениями, утвержденными судом, задолженность должна была быть погашена частями до 5 и 30 сентября. Но компании «Медбиофарм» не сдержали установленные ими же условия и не исполнили обязательств по оплате клинических исследований.

Розиев, являющийся личным поручителем по договорам, также привлечен арбитражным судом к участию в деле. Несмотря на полученное им от кредитора требование по погашению задолженности за НИК и НПК «Медбиофарм», обязательства по-прежнему остаются невыполненными.

Интересно, что на сайте Альянса компетенций «Парк активных молекул», который обозначен на странице участника кластера биомедицинских технологий Фонда «Сколково» как инвестиционная площадка проектов НИК «Медбиофарм», для сведения инвесторов указана высокая степень готовности проектов ПАМ-3 и ПАМ-8. Учитывая, что работы по обоим проектам были приостановлены еще в июне 2019 г. с момента образования задолженности, информация о готовности проектов является спорной и может ввести в заблуждение потенциальных инвесторов.

Также известно, что 29 августа 2019 г. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Калужской области обратилась в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «НПК «Медбиофарм» банкротом по упрощенной процедуре как отсутствующего должника.

Кредиторы опасаются намеренного банкротства и вывода активов.

Дополнительные материалы из Картотеки арбитражных дел:

Источник: ОСТ

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