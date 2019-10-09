Нефтьмагистраль открывает аптеки на АЗС

Согласно данным компании, первая лицензия на фармацевтическую деятельность получена в ноябре 2018 года. В феврале 2019 года компания анонсировала открытие первой аптеки на АЗС в Москве.

Как указано на официальном сайте компании, в аптеках на АЗС представлены лекарства отпускаемые без рецепта, парамедицинские товары и оптика.

Запрос «ФВ» в «Нефтьмагистраль» отправлен.

Напомним, в 2014 году депутат Госдумы Александр Шерин выступал с инициативой принятия законопроекта «О внесении дополнений в ФЗ «Об обращении лекарственных средств» в целях установления требования наличия аптечного пункта на автозаправочных станциях и повышения безопасности граждан. В настоящий момент законопроект, согласно информации на официальном сайте Госдумы, находится в архиве.

Главные аргументы против данной инициативы представителей аптечного сообщества заключались в том, что не каждая АЗС может иметь специальное оборудование, обеспечить соответствующие условия хранения препаратов, а также иметь в штате фармацевта, готового работать круглосуточно.

Похоже, «Нефтьмагистраль» с этой задачей справилась: на сайте компании указано, что отпуском лекарств занимается фармацевтический работник. Также заявлено, что аптечные пункты работают круглосуточно.

Оксана Баранова

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