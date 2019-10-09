В Севастополе уничтожены просроченные лекарства на сумму около 30 млн рублей

Слова Александра Кулагина подтверждаются результатами аудита закупок лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания за счет средств бюджета Севастополя, выделенных в 2018 году Департаменту здравоохранения, которые недавно опубликовала Счетная палата города. На 1 января 2019 года объем остатков лекарств составил 419 тыс.упаковок на сумму 368,6 млн руб. На уничтожение в связи с истечением срока годности отправлено 40 тыс. единиц медикаментов. В результате потери федерального и регионального бюджетов за 2015-2018 годы достигли 29,6 млн руб.

Нельзя сказать, что Департамент здравоохранения никак не пытается спасти ситуацию. Например, по его распоряжению Севастопольский онкодиспансер передал по договору пожертвования препараты с истекающим сроком годности ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический диспансер им. В.М. Ефетова» общей стоимостью 1,6 млн руб. Впоследствии ТФОМС признал такую практику незаконной (нецелевое расходование средств) и через суд понудил Севастопольский диспансер вернуть эту сумму.

По мнению аудиторов, главная причина такой бесхозяйственности заключается в том, что региональный регистр граждан, имеющих право на бесплатное или с 50%-ной скидкой получение лекарственных препаратов, в 2018 году окончательно не был сформирован. Департамент даже не знает реальное число жителей, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение.

«В Севастополе работает уже четвертый состав Департамента здравоохранения, а некоторые вопросы передаются по наследству от одних руководителей другим, и никто их не решает», — резюмировал Александр Кулагин.

Екатерина Погонцева

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