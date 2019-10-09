Суд обязал Johnson & Johnson выплатить истцу 8 млрд долл. США за побочный эффект препарата Risperdal

Суд по гражданским делам Филадельфии (штат Пенсильвания) вынес постановление, согласно которому компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») обязана выплатить 8 млрд долл. США в качестве возмещения ущерба Николасу Мюррею, у которого, по его утверждению, развилась гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин) после приема антипсихотического препарата Risperdal, сообщает Reuters.
Ранее истец уже выиграл аналогичный иск и получил 680 тыс. долл. США.
Истец утверждает, что Johnson & Johnson не предупредила пациентов о побочном эффекте препарата и продвигала его для применения по неодобренным показаниям у детей. Против компании направлены тысячи исков с Пенсильвании.
Николас Мюррей, как и другие истцы, утверждает, что врач назначил ему Risperdal в 2003 году, когда он был еще несовершеннолетним. Препарат был одобрен FDA в конце 1993 года для лечения шизофрении и биполярной мании у взрослых.
По мнению адвокатов истца, сумма выплаты может быть значительно снижена.
Илья Дугин
pharmvestnik