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Суд обязал Johnson & Johnson выплатить истцу 8 млрд долл. США за побочный эффект препарата Risperdal

Суд по гражданским делам Филадельфии (штат Пенсильвания) вынес постановление, согласно которому компания Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») обязана выплатить 8 млрд долл. США в качестве возмещения ущерба Николасу Мюррею, у которого, по его утверждению, развилась  гинекомастия (увеличение молочных желез у мужчин) после приема антипсихотического препарата  Risperdal, сообщает Reuters.

Ранее истец уже выиграл аналогичный иск и получил 680 тыс. долл. США.

Истец утверждает, что Johnson & Johnson не предупредила пациентов о побочном эффекте препарата и продвигала его для применения по неодобренным показаниям у детей. Против компании направлены тысячи исков с Пенсильвании.

Николас Мюррей, как и другие истцы, утверждает, что врач назначил ему Risperdal в 2003 году, когда он был еще несовершеннолетним.  Препарат был одобрен FDA в конце 1993 года для лечения шизофрении и биполярной мании у взрослых.

По мнению адвокатов истца, сумма выплаты может быть значительно снижена.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Октябрь 9, 2019 | Просмотров: 78