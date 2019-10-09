Елена Максимкина: заказчики должны быть внимательнее при обосновании НМЦК и объявлении объема лекарственных закупок

В Минздраве России 9 октября в закрытом режиме прошло совещание с участием представителей фармкомпаний по проблемам дефектуры ряда препаратов перечня ЖНВЛП. Речь, в частности, шла о гормональном средстве преднизолоне, антипаразитарном празиквантеле и антирабической вакцине, дефицит которых наблюдался в сентябре в ряде российских регионов.

По оценкам директора Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елены Максимкиной, годовая потребность в преднизолоне составляет более 2 млн упаковок препарата в таблетках, в то время как основной поставщик таблетированной формы преднизолона на российский рынок, Gedeon Richter, готов отгружать не более 1,5 млн упаковок в год. Сообщившая эту информацию представитель компании Анна Похитонова призвала других держателей РУ на таблетированный препарат увеличить объемы производства.

В дефектуру, помимо таблеток, попала и инъекционная форма преднизолона: за первую половину 2019 года в России провалилась треть региональных тендеров. Однако основных производителей инъекций на совещании не было.

Как заявила Максимкина по итогам обсуждения, инъекционные формы препарата импортируются в Россию или выпускаются локально из китайского и индийского сырья. И дефицит может быть связан с низкой рентабельностью производства препарата: предельная зарегистрированная цена разных форм преднизолона несколько лет существенно не менялась, в то время как стоимость сырья выросла за последние несколько лет почти четырехкратно.

Организация производства субстанций в России, по словам Максимкиной, не всегда экономически оправдана, да и локальный выпуск ГЛФ и субстанций низкомаржинальных препаратов необязательно приведет к снижению их себестоимости.

Максимкина также отметила, что заказчикам следует быть внимательными при обосновании начальной максимальной цены контракта и объеме препаратов, объявленных к закупке.

Руководитель медицинского отдела представительства Bayer Дмитрий Власов в свою очередь сообщил, что перебои в поставках Бильтрицида (празиквантел) были связаны с плановым ремонтом единственной линии, производящей препарат для рынков Европы. В середине ноября ожидается поставка 88 тысяч упаковок Бильтрицида, заверил Власов, что полностью закроет потребность российского рынка.

Представители производителей антирабической вакцины комментариев по итогам совещания не дали.

Фото: medrussia.org

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