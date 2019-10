В Великобритании может смениться министр здравоохранения Министром здравоохранения Нижегородской области стал бывший главврач Борской ЦРБ » В США цены на Хумиру и Rituxan за два года показали двукратный рост Препарат для лечения аутоиммунных заболеваний Хумира (адалимумаб) от AbbVie и онкогематологический Rituxan (ритуксимаб, в России продается под ТН Мабтера) от Roche вошли в ТОП7 лекарственных средств по росту цен за 2017-2018 годы. Совокупные расходы на всю семерку в США увеличились на $5,1 млрд, а в среднем цены на каждое лекарство выросли в два раза, подсчитали в Институте клинико-экономической экспертизы (Institute for Clinical and Economic Review, ICER). Препарат для лечения аутоиммунных заболеваний Хумира (адалимумаб) от AbbVie и онкогематологический Rituxan (ритуксимаб, в России продается под ТН Мабтера) от Roche вошли в ТОП7 лекарственных средств по росту цен за 2017-2018 годы. Совокупные расходы на всю семерку в США увеличились на $5,1 млрд, а в среднем цены на каждое лекарство выросли в два раза, подсчитали в Институте клинико-экономической экспертизы (Institute for Clinical and Economic Review, ICER). Кроме адалимумаба и ритуксимаба, в рейтинг вошли Лирика (прегабалин) от Pfizer, Трувада (эмтрицитабин+тенофовир) от Gilead, Сиалис (тадалафил) от Eli Lilly и Текфидера (диметилфумарат) от Biogen. Цены на эти препараты в США выросли более чем в два раза. В мониторинг вошли расценки без учета скидок и страховых компенсаций. В Roche заявили, что при формировании цены компания старается придерживаться баланса между доступом к лечению и инвестициями. Представители Pfizer ответили Reuters, что анализ ICER не учитывал внешних факторов и ценностно-ориентированного подхода, влияющих на стоимость терапии. В Gilead тоже не согласились с данными ICER, назвав заключение исследователей «нереальным» и неправдоподобным с экономической точки зрения. Методика анализа не устроила и представителя Eli Lilly. В компании отметили, что на рынке давно обращаются дженерики Сиалиса стоимостью на 90% ниже розничной цены оригинала. В Biogen тоже сослались на некорректную методику исследования. Цены на лекарства один из факторов формирования стоимости медицинских услуг, расходы на которые в США ежегодно увеличиваются. Критикой ценовой политики фармкомпаний постоянно занимается президент США Дональд Трамп, обещая ввести жесткие меры по снижению цен, хотя бы по страховой программе Medicare. Даже расследование с целью инициации импичмента Трамп связывает с недовольством крупнейших игроков Big Pharma. Источник: ICER vademec