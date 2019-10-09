MSD и 4D Pharma будут сотрудничать в разработке биотерапевтических продуктов для вакцин

Фармацевтическая компания 4D Pharma, разработчик живых биотерапевтических продуктов, сообщила о заключении соглашения о сотрудничестве в области исследований и подписании опционной лицензии с MSD при поиске и разработке живых биотерапевтических продуктов (Live Biotherapeutic Products — LBP) для вакцин.

Согласно условиям соглашения, MicroRx®, запатентованная платформа 4D, и опыт работы MSD в области вакцин будут использованы при поиске и разработке новых вакцин по максимум трём нераскрытым показаниям.

4D Pharma при определенных условиях сможет приобрести у MSD обыкновенные акции 4D Pharma на 5 млн долларов в течение первых 12 месяцев совместной работы. В дополнение к первоначальному денежному платежу, по каждому признаку 4D Pharma может получить до 347,5 млн долларов в виде опционов и платежей в рамках нормативных требований и по ходу реализации отдельных этапов разработки, а также роялти за годовой чистый объем продаж любого лицензированного продукта, созданного в рамках сотрудничества.

Дарья Хазуда, научный директор Исследовательского научного центра MSD и вице-президент по исследованиям в области вакцин MSD, заявила:

«Ключевым элементом нашей работы является анализ новых областей биологии, которые могут оказать существенное благотворное влияние на здоровье человека. Применяя технологию MicroRx® 4D, мы надеемся получить полезную информацию о роли микробиома хозяина в модулировании иммунного ответа и, в конечном итоге, о защите, обеспечиваемой вакцинами».

gmpnews