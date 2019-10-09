Производство 11 радиофармпрепаратов откроют в Нур-Султане в 2021 году

Производство 11 радиоактивных фармацевтических препаратов планируют наладить в столице Казахстана в 2021 году, сообщил 9 октября заместитель директора по науке и стратегии развития больницы медцентра управделами президента Казахстана Насрулла Шаназаров.

«Начато строительство центра ядерной медицины, который будет иметь свой циклотрон, – единственный в Казахстане и, наверное, во всей Центральной Азии, вырабатывающий не 2-3 радиофармпрепарата, а 11, 8 из которых являются инновационными и будут использоваться не только для диагностики, но и для лечения заболеваний, большинство из которых – онкологические», – сказал Шаназаров.

По его словам, одновременно в больнице медцентра управделами президента РК строится новый корпус с онкологическим отделением, что вкупе с производством радиофармпрепаратов позволит производить в пределах этой клиники как оперативное лечение, так и медикаментозное.

Позже в разговоре с журналистом «Курсива» представитель этого медучреждения пояснил, что завершение строительства центра ядерной медицины запланировано на 2021 год, производство, по его словам, планируется запустить сразу после ввода центра в эксплуатацию.

«У нас будет свой циклотрон – резонансный циклический ускоритель тяжелых заряженных частиц для синтеза радиофармпрепаратов, производство будет полностью отечественное», – подчеркнул спикер.

По его словам, радиофармпрепараты, которые будут производиться в Нур-Султане, будут предназначаться как для диагностики различных заболеваний в онкологии, кардиологии, эндокринологии, нейрохирургии, так и для лечения.