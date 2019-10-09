Контроль за вакцинами и препаратами крови усилится

30 сентября 2019 года подписан Меморандум о взаимопонимании между ФБГУ «Информационно-методический центр по экспертизе, учету и анализу обращения средств медицинского применения» Росздравнадзора и Официальной сетью контрольных лабораторий Европейского Союза по серийному выпуску вакцин для применения человеком и медицинских препаратов из крови и плазмы человека (OCABR), которая работает под эгидой Европейского директората по качеству лекарственных средств и здравоохранению (EDQM).

В соответствии с Меморандумом, Сеть OCABR и Красноярский филиал ФБГУ «ИМЦЭУАОСМП» будут на постоянной основе обмениваться информацией по вопросам, связанным с контролем за вакцинами и препаратами, приготовленными из крови и плазмы человека. ФБГУ Росздравнадзора получит доступ к внутренним документам и процедурам Сети OCABR, будет участвовать в ежегодных сессиях организации, а также начнёт получать срочную информацию (в том числе конфиденциальную) относительно статуса серий препаратов, которые признаются несоответствующими и подлежат изъятию из обращения.

Меморандум о взаимопонимании подписан генеральным директором ФБГУ «ИМЦЭУАОСМП» Росздравнадзора Константином Белановым и директором EDQM Сьюзан Кайтель.

gmpnews