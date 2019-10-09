ЦВ «Протек» разработал антикризисный план по работе с маркированным товаром

Об этом рассказал заместитель генерального директора по IT-технологиям ЦВ «Протек» Виктор Горбунов, выступая на XI Международной конференции «Что происходит на фармацевтическом рынке?» 3 октября.

По его словам, схема обмена информацией между системой маркировки и информационной системой ЦВ «Протек» на текущий момент внедрена в промышленную эксплуатацию, компания проводит операции с маркированным товаром, однако предусмотреть все внештатные ситуации невозможно.

«Новые бизнес-процессы коснулись всех направлений работы компании, включая как логистику, так и процессы, связанные с обработкой документации. Мы планируем создать отдельное подразделение, которое занимается только вопросами маркировки, координацией действий по решению возникающих проблем на этапе ее внедрения», – пояснил Виктор Горбунов.

Кроме того, ЦВ «Протек» модернизирует службу поддержки клиентов, сотрудники которой будут оказывать помощь аптекам в решении вопросов, связанных с работой с маркированным товаром.

«С внедрением маркировки скорость работы приемки замедлилась в 2-2,5 раза, для нас это существенно. Соответственно, мы решили увеличить число сотрудников на приемке, планируем переход на работу с SSCC штрих-кодом, рассматриваем вопрос о механизации процесса приемки. Кроме того, в настоящий момент в компании разрабатывается автоматическая процедура, которая поможет понять, кто из наших клиентов на текущий момент даже не зарегистрирован в системе «Маркировка». По последним данным, сейчас в ней зарегистрировано 27 тысяч грузополучателей, в нашей базе их более 50 тысяч. Получается, половина наших клиентов не готовы работать в новых условиях, для нас это риск возникновения безнадежной дебиторской задолженности. Мы должны заранее выявить рисковые точки, чтобы дополнительно с ними работать, оказать помощь», – отметил Виктор Горбунов.

gmpnews