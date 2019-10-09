РСПП обозначил проблемы внедрения системы маркировки лекарств

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился к премьеру Дмитрию Медведеву и спикеру Госдумы Вячеславу Володину с письмами, в которых заявляет о неготовности системы маркировки лекарств к внедрению 1 января 2020 года, сообщает РБК со ссылкой на указанные письма.

По данным РСПП, к 1 сентября промаркировано более 28 млн упаковок 5370 препаратов. По завершении внедрения система маркировки должна будет отслеживать порядка 6,5 млрд упаковок лекарств и охватывать свыше 1 тыс. производителей.

Несмотря на «большой объем работ» по подготовке к реализации маркировки с 1 января 2020 года, в письме отмечаются «объективные обстоятельства», препятствующие завершению ее внедрения. Среди них — значительное увеличение брака при маркировке, «чувствительный рост» себестоимости препаратов, несовершенство единого справочника-каталога лекарств, неурегулированность обмена данными участников маркировки с федеральной информационной системой, негативные результаты тестов по нанесению маркировки с 44 знаками криптокода у предприятий и другие проблемы.

«Вышеперечисленные факторы не позволяют оценить степень готовности как высокую», — говорится в письме. При этом в РСПП заявляют о «высокой степени готовности» маркировки лекарств, входящих в программу «7 нозологий».

В РСПП вызвало «серьезную обеспокоенность» количество участников, зарегистрированных в системе (около 15% от планируемого количества), а также число лекарств, внесенных в систему (8% от предполагаемого объема). Такая ситуация, отмечается в письмах, говорит о «высоких рисках» для полноценного внедрения одновременно всех этапов функционирования системы с 1 января 2020 года.

По информации от 228 российских производителей лекарств, которую приводит РСПП, из 788 производственных линий только 45% полностью оснащены оборудованием для маркировки.

Среди проблем, с которыми столкнулись в ходе эксперимента производители, выпускающие препараты стоимостью до 20 руб., нанесение идентификатора с криптокодом 44 знака. «В этом случае проблему можно решить за счет внедрения кода из 20 символов», — предлагается в письме. РСПП отмечает, что это позволит использовать имеющееся оборудование без замены или доработки.

Доработки, по мнению Союза промышленников и предпринимателей, требует и Единый справочник-каталог лекарственных препаратов. В нем отсутствуют некоторые препараты, содержащиеся в Государственном реестре лекарственных средств, что повлекло за собой невозможность их регистрации.

Среди прочих проблем в письме названы отсутствие нормативных правовых актов, которые предусматривали бы механизм включения оплаты услуги по предоставлению кодов маркировки, неурегулированность обмена данными с информационной системой и отсутствие ИТ-решений для устранения этой проблемы.

Что предложили в РСПП:

уменьшить размер криптокода с 44 до 20 знаков;

снизить размер платы за оказание услуг по предоставлению кодов маркировки;

предприятиям и организациям, участвующим в эксперименте, представить предложения по ускорению работ по внедрению маркировки;

поддержать инициативу производителей и дистрибьюторов о внесении изменений в правовые акты для закрепления права на получение информации онлайн по наличию и движению лекарств;

рекомендовать Минпромторгу, Минздраву, Росздравнадзору провести в январе 2020 года совещание об итогах эксперимента по маркировке лекарств и организовать полномасштабное тестирование системы мониторинга движения лекарственных средств;

РСПП также намерен обратиться в Минздрав с просьбой об ускорении доработки Единого классификатора лекарственных препаратов.

gmpnews