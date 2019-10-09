«Нанолек» выходит на азербайджанский рынок, в планах — Узбекистан и Беларусь

Компания «Нанолек» выходит на рынки стран СНГ, зарегистрировав в Азербайджане три розничных препарата против аллергии и для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Там компания надеется занять 30% рынка соответствующих лекарств, а затем — выйти на госзакупки Узбекистана и Белоруссии.

В компании пояснили, что в Азербайджане зарегистрированы: противоаллергенный препарат дезлоратадин под брендом «Налориус», а также применяемые для лечения сердечно-сосудистых заболеваний рамиприл («Рамиприл-Нанолек») и небиволол («Небиволол-Нанолек»). Поставки планируется начать уже в этом году, их суммарный объем в 2019-м может достичь 50 тыс. упаковок, а в 2020 году вырасти до 110 тыс. упаковок.

В «Нанолек» отметили, что аналоги всех этих трех препаратов уже есть на рынке Азербайджана, но стоимость лекарств компании будет на 10–15% ниже.

За счет этого в 2020 году производитель намерен занять не менее 30% местного рынка препаратов для лечения соответствующих заболеваний.

В «Нанолек» признают, что от общих продаж компании рынок Азербайджана займет менее 1%, поскольку основная часть оборота приходится на вакцины и препараты, поставляемые по госпрограммам в России.

Зарегистрированные же в Азербайджане лекарства будут реализовываться в аптечной рознице. В то же время производитель готовится к выходу и в зарубежный сегмент госзакупок. Так, в 2019 году «Нанолек» поставит в Казахстан свой препарат для лечения мукополисахаридоза второго типа «Хантераза» (идурсульфаза бета).

В «Нанолек» заявили, что в 2020 году также планируют выйти на госзакупки Узбекистана и Белоруссии.